Quinze ficam feridos em acidente com ônibus no Tatuapé A colisão entre dois ônibus deixou 15 pessoas feridas no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 11. Por volta das 5 horas, os coletivos colidiram na pista sentido bairro da Rua Melo Freire, próximo à estação Carrão do Metrô. Duas faixas da rua ficaram interditadas até as 6h30 e os feridos foram encaminhados para os prontos-socorros de Vila Maria, Vila Alpina e Tatuapé. Também na zona leste, na Radial Leste, próximo à Rua Pinhalzinho, dois veículos e uma moto se envolveram em uma batida, interditando duas das cinco faixas da avenida. Os acidentes contribuíram para aumentar o índice de lentidão no começo da manhã; segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8 horas foram registrados 72 quilômetros de congestionamentos, bem próximo à média para o período que é de 75 quilômetros. Outros acidente ocorridos na manhã desta quarta envolveu uma moto, na Avenida Washington Luís, no cruzamento com a Rua Olavo Bilac, um veículo de passeio colidiu com uma motocicleta, ocupando a faixa esquerda da via.