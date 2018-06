Quinze são transferidos após rebelião em colônia penal na Paraíba

SÃO PAULO - Quinze presos foram transferidos na quarta-feira, 16, depois de uma rebelião que destruiu totalmente um dos pavilhões da Colônia Penal de Souza, no interior da Paraíba.

Segundo a Polícia Militar, os 15 detentos foram transferidos para os presídios da região, como Catolé do Rocha e Cajazeiras, enquanto que os 41 detentos que participaram do motim e estavam no presídio dos Albergados foram novamente reconduzidos à Colônia Penal.

Equipes de peritos legais e da polícia civil estiveram na colônia para fazer um levantamento dos estragos e abertura de procedimentos legais sobre o caso.