Quiosques e restaurantes de Copacabana serão inspecionados amanhã

SÃO PAULO - Técnicos da Vigilância Sanitária Municipal realizam neste sábado, 31, uma operação para inspecionar quiosques e restaurantes de toda a orla de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, antes da comemoração de Réveillon. A ação terá inicio às 8h30, com ponto de encontro na Escola Municipal República do Peru, que fica na Avenida Atlântica.

Os fiscais das áreas de alimentos vão verificar as condições de higiene na comercialização e preparo dos alimentos, utilização de água potável, formas de armazenamento, conservação e organização dos produtos, além do cumprimento de termos de intimação emitidos em inspeções anteriores.