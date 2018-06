Quitutes e trilha pela mata no Morumbi Só a casa do Instituto Maria Luísa e Oscar Americano (Av. Morumbi, 4.077) já vale a visita. Construída pelo arquiteto Oswaldo Arthur Bratke em 1950, ela está no meio de um jardim com mais de 20 mil espécies da mata atlântica e trilha sinalizada para crianças. Às 11h30, abre o salão de chá para o café. Tem quitutes deliciosos. Das 10 às 17 horas. Tel. 3742-0077.