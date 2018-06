R$ 1,3 milhão é encontrado em carro no aeroporto de Goiânia e intriga PF

GOIÂNIA - Um mistério envolvendo mais de 1,3 milhão, entre notas de dólares e de reais, intriga as polícias Militar e Federal em Goiás. O dinheiro foi encontrado nesta terça-feira, 4, no estacionamento do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, dentro de uma picape Strada vermelha, placa ONO 9860, estacionada no local desde a quinta-feira, 27, e que estaria registrada no nome de uma mulher. O carro estava com as portas destrancadas.

Além do dinheiro, as chaves e até os documentos do veículo estavam dentro de um envelope plástico dentro do veículo, indicando que tudo estava organizado para ser recolhido por alguém que chegasse ao aeroporto. A Polícia Militar foi avisada por um telefonema anônimo. A primeira suspeita era de que o dinheiro fosse fruto de arrombamento de caixas bancários, o que foi praticamente descartado após a conferência das notas, separadas em maços, alguns com os lacres de papel da Caixa Econômica Federal.

As provas foram encaminhadas para a Superintendência da PF em Goiás e a delegada de plantão, Marcela Rodrigues Siqueira, solicitou as imagens do circuito interno do estacionamento do aeroporto. Ela conferiu as notas, que são US$ 507 e R$ 95 mil, estimando em R$ 1.364 mil o valor total após a conversão dos dólares. Algumas notas estão marcadas, segundo apurou a PF.

O dinheiro foi periciado e será depositado em uma conta sob responsabilidade da Justiça Federal. A picape também será periciada. Ainda não se sabe se a mulher que possui o veículo em seu nome está envolvida, se o carro é de alguma locadora, ou mesmo se foi ela quem levou o carro até o estacionamento.

Entre as hipóteses para o mistério estão a de que o dinheiro esteja ligado à tentativa de evasão de divisas, lavagem de dinheiro ou tráfico de drogas.