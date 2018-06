R$ 12 milhões são doados à Defesa Civil As nove contas bancárias abertas pela Defesa Civil para ajudar as vítimas arrecadaram mais de R$ 12 milhões. Foram doados 1,3 milhão de toneladas de água, 1,5 milhão de alimentos e 100 de material de limpeza e higiene pessoal. Cerca de 60 caminhões chegaram ao Estado, ontem. A Defesa Civil monta central de armazenamento com 10 mil m² na capital.