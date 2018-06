R$ 50 mil a quem delatar mandante do crime Amigos do empresário Arthur Sendas, assassinado em outubro, vão oferecer R$ 50 mil a quem der informações que levem ao mandante do crime. O motorista de Sendas, Roberto Costa Jr., foi preso dois dias após o assassinato e confessou ter matado o patrão porque ele não teria lhe emprestado dinheiro. A versão é questionada. Costa Jr. teve ontem negado pedido de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça.