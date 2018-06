R$ 55,8 milhões da Mega-Sena serão divididos por 38 pessoas

Os R$ 55,8 milhões sorteados pela Mega-Sena no sábado vão ser divididos entre 38 pessoas do Rio de Janeiro. O grupo fez 408 jogos de 6 dezenas e cada um vai receber de R$ 137 mil a R$ 6,9 milhões, de acordo com a quota comprada no jogo.

Os números sorteados no sábado foram 09 - 10 - 21 - 36 - 41 - 48. As apostas foram feitas na lotérica Lotosorte, no shopping Rio Sul. Entre os apostadores, estão diretores e até funcionários que ganham um salário mínimo de uma empresa do Rio.

Na quarta-feira, 29, será realizado o próximo sorteio da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 25 milhões. O concurso vai acontecer em Rio Branco, no Acre, às 20 horas. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio.