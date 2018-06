´Racha´ de manobristas faz um ferido grave em São Paulo Dois manobristas de um estacionamento localizado na Avenida Luiz Dumont Villares, no Jardim São Paulo, zona norte da capital paulista, resolveram, por volta da zero hora deste sábado, pegar uma picape Ford EcoSport prata de uma cliente para realizar um racha. Na altura do nº 2.110 da mesma avenida, os manobristas que estavam na picape encostaram lateralmente em um Corsa preto, ocupado por um casal. Os manobristas perderam o controle do carro, que se chocou em um poste. Já o rapaz, de 24 anos, que dirigia o Corsa capotou o veículo. O jovem foi levado pelos bombeiros em estado grave para o pronto-socorro do Mandaqui, onde passou por duas cirurgias. Segundo testemunhas, mesmo feridos os dois manobristas fugiram, mas foram localizados por volta das 3 horas desta madrugada no pronto-socorro Santana, na mesma região, por policiais militares da 4ª Companhia do 5º Batalhão. Testemunhas também informaram que o veículo que disputava o racha com a picape era um Vectra, ainda não localizado. Por volta das 2h30, a proprietária da picape EcoSport foi encontrada pelos policiais em um bar localizado na avenida Luiz Dumont Villares. O caso foi registrado no 39º Distrito Policial, em Vila Gustavo.