Rachaduras interditam via Dutra em São José dos Campos Duas faixas da pista sentido SP-RJ da Rodovia Presidente Dutra estão bloqueadas desde o final da noite desta segunda-feira, na altura do quilômetro 146, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de SP, em razão do aparecimento de duas pequenas fissuras na via. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as rachaduras foram causadas pela chuva. Por motivo de segurança as faixas da direita e acostamento permanecerão bloqueadas, sem previsão de liberação.