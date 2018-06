''Radares fixos serão instalados até o final do mês'' A CET informou que estão em operação hoje em São Paulo 205 radares, sendo 97 fixos, 13 móveis e 95 lombadas eletrônicas. Até setembro do ano passado, a capital contava com 140 equipamentos, segundo a CET. A nota da companhia afirma que todos os novos radares fixos estarão instalados até o final deste mês. As 51 novas barreiras eletrônicas entram em operação até abril. Quanto à queda de autuações no final de 2008, a CET informa que "se deve ao fato de que os radares fixos foram sendo instalados gradualmente desde o mês de outubro e os radares móveis foram instalados a partir do dia 15 de dezembro". Em relação à licitação do lote 1, o governo diz que ainda estuda se vai recorrer contra a manutenção da Consilux na licitação. Em relação ao inquérito que apura o contrato dos radares, "a secretaria desconhece a existência dessa iniciativa e todas as informações solicitadas pelo Ministério Público já foram entregues".