Radial Leste tem o pior trecho de lentidão na capital paulista O trânsito na capital paulista, às 8 horas desta quarta-feira, 21, era prejudicado por três acidentes, sendo dois deles envolvendo motocicletas e que deixaram feridos. Na região central, uma colisão entre um veículo de passeio e um moto interditou a faixa da direita da Avenida Rio Branco, próximo à Avenida Berna. Segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8 horas foram registrados 91 quilômetros de congestionamento na cidade, bem acima da média para o período, que é de 77 km. Na zona leste, duas motos colidiram na Radial Leste com o Viaduto Alcântara Machado e ocuparam a faixa da esquerda da via. Também na zona leste, um caminhão e um automóvel colidiram na Ponte Aricanduva e ocupavam a faixa da direita e o passeio da ponte. A Radial Leste, devido ao acidente, concentrava o pior trecho de lentidão, com cerca de oito quilômetros de trânsito carregado na pista sentido centro, indo do Viaduto Pires do Rio até a Praça Franklin Roosevelt. Dutra O trânsito na Rodovia Presidente Dutra também tinha vários pontos de congestionamento por conta de acidentes e do excesso de veículos. Por volta das 8 horas, um acidente na altura do km 142, em São José dos Campos, deixou um ferido. Dois caminhões colidiram e interditaram a faixa da direita da pista sentido São Paulo, causando lentidão de dois quilômetros. O excesso de veículos causava vários pontos de lentidão nos dois sentidos da via. Na chegada à capital, na altura do km 231, as pistas expressa e lateral estavam com um quilômetro de congestionamento cada uma. No km 229, no sentido São Paulo, a pista lateral estava com três quilômetros de lentidão e a expressa com quatro quilômetros. Ainda em São Paulo, o congestionamento chegava a três quilômetros na pista lateral, próximo ao km 221. No outro sentido, a lentidão era de dois quilômetros, a partir do km 218.