''Rádio Eldorado'' celebra 8 anos de Pintou Limpeza A Rádio Eldorado comemora oito anos do projeto Pintou Limpeza. Nesse tempo, a sociedade vem recebendo informações sobre questões ambientais por meio de boletins na emissora, com dicas sobre reciclagem e alerta sobre problemas causados pelo descarte incorreto de lixo e o consumo irresponsável de recursos naturais. Com o esforço da emissora, de seus apoiadores e ouvintes, já foi possível reciclar 2 mil toneladas de papel nos Pontos de Entrega Voluntárias (PEV) espalhados pela cidade. Para comemorar, a Eldorado prepara uma série de atividades neste mês, no Parque da Mônica (Shopping Eldorado) e na Fnac Pinheiros (Av. Pedroso de Moraes, 858). A programação está em www.pintoulimpeza.com.br.