Rádio Eldorado inicia projeto Estação Férias A Rádio Eldorado AM (700 kHz) inicia, nesta sexta-feira, o 11º ano do projeto Estação Férias. Durante todos os fins de semana e feriados prolongados, até o dia 3 de março de 2002, a emissora promete muita prestação de serviço para o ouvinte que viaja para o litoral ou interior. O projeto envolve os mais de 50 profissionais da redação da Eldorado. "Nosso objetivo é prestar um serviço de qualidade para o ouvinte. Trabalhamos para que ninguém passe horas no congestionamento das estradas", afirma o diretor de jornalismo, Ederaldo Kosa. De sexta a domingo, a Eldorado transmitirá boletins diretamente do estúdio no Guarujá, montado no Shopping La Plage, na Praia das Pitangueiras. Além dos âncoras nos estúdios de São Paulo e do litoral, a prestação de serviços é feita por repórteres localizados nas principais estradas do litoral e do interior, além do apoio dos helicópteros da emissora. Durante a semana, a Eldorado também terá um serviço mais intenso com informações sobre as principais estradas do litoral. Um dos destaques da programação é a participação do ouvinte-repórter, marca registrada da rádio. São mais de 4 mil ouvintes cadastrados, que enviam informações a todo momento sobre as principais estradas ou mesmo do trânsito de São Paulo. A iniciativa, pioneira no meio, é seguida hoje por outras rádios AM de São Paulo. Para valorizar a participação do ouvinte, a emissora vai premiar com viagens os que mais ligarem para a redação com informações relevantes sobre trânsito ou estradas. O número do telefone do ouvinte-repórter é o (0xx11) 3277-1299. Basta ligar e informar o número do celular para concorrer. Mas o projeto prevê também dicas de lazer. A Eldorado e o Guia Quatro Rodas fecharam uma parceria para este verão. Mais de 50 boletins feitos especialmente da redação do guia para a Eldorado trazem informações sobre viagens no litoral paulista e em outros pontos da costa brasileira. Outra parceria da Eldorado para este verão é com o site www.exibir.com, com câmeras robóticas instaladas em alguns pontos do litoral. A Eldorado também traz, no site da emissora (www.radioeldoradoam.com.br) informações a cada 15 minutos sobre as condições do trânsito e das estradas. A emissora também vai levar ao ar, a partir do dia 6 de dezembro, informações dos Iates Clubes de Santos, Barra do Una, Ilhabela, Ubatuba e Angra dos Reis, dirigidas a velejadores e praticantes de esportes náuticos. As informações entram no ar também na Eldorado FM (92.9), assim como boletins diários sobre as condições das estradas preparados pela equipe de reportagem da Eldorado AM. O projeto Estação Férias tem o patrocínio da Dorsay.