''Rádio Eldorado'' leva acervo ao Ibirapuera A Rádio Eldorado criou uma retrospectiva com fotos e cabines com fones para a exposição Bossa?50. Ali há raridades, caso do álbum Bossa é Bossa, de 1959. O estilista Ronaldo Fraga desenhou 20 modelos inspirados em Insensatez e Desafinado. Pavilhão da Bienal: Parque do Ibirapuera, portão 2; tel.: 3081-0840; das 10 às 20 horas. Grátis.