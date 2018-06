Rádio Eldorado oferece programação especial de carnaval A partir de hoje, até terça-feira, as rádios Eldorado AM e FM têm uma programação especial para a cobertura do carnaval. A Rádio Eldorado AM vai investir na prestação de serviços, com prioridade para boletins de informações sobre trânsito na cidade e nas estradas. Repórteres da emissora acompanharão o movimento ao litoral. Para isso, contarão com o helicóptero da rádio. A Eldorado FM terá quatro edições diárias de boletins sobre temas como camisinha, bebida e cuidado na direção, distribuídos na programação. Para quem tem saudade dos carnavais de antigamente, a Eldorado AM leva ao ar, às 22 horas de sábado, com reapresentação no domingo às 6 horas e às 12 horas, o programa especial São Paulo de Todos os Tempos, com histórias e marchinhas de outras épocas, interpretadas no estúdio pela banda Coisa Nossa. Já a Eldorado FM, terá boletins com curiosidades, histórias do carnaval, e dúvidas da população que serão respondidas por Osvaldinho da Cuíca, em cinco boletins diários distribuídos durante a programação. A rádio também oferecerá dicas para quem não gosta de carnaval, a partir da enquete "E quem não curte o carnaval, faz o quê??. As dicas serão veiculadas em todos os dias do feriado, a partir de hoje, por volta das 18 horas. Ao longo da programação musical, haverá espaço para músicas, como marchinhas e sambas, às 17h20. O Canta Brasil terá programação especial para a folia, com os grandes nomes da MPB, no sábado e no domingo, das 11 às 11h30. O Link Eldorado, no domingo, às 21 horas, também será especial, com dicas de internet e tecnologia no carnaval. Na terça-feira, às 21 horas, no Vozes do Brasil, apresentadora Patrícia Palumbo fará um programa especial com Letícia Coura, cantora e integrante do projeto Revista do Samba.