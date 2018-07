Rádio Eldorado promove seminário de política urbana A Rádio Eldorado AM promove esta semana o 1º Seminário de Política Urbana, que vai debater o novo Plano Diretor de São Paulo. Além do secretário municipal de Planejamento, Jorge Wilhem, o evento contará com a participação de diversos arquitetos e urbanistas. Para o filósofo e professor da Universidade de São Paulo (USP) Renato Gianini Ribeiro, a discussão do sobre o zonamento da cidade é fudamental para a aplicação da lei. Ele sugere também um espaço para analisar a questão através da Internet, destacando a iniciativa da Rádio Eldorado AM em promover o Seminário. As propostas do professor Renato Gianini Ribeirão serão discutidas durante o evento que acontecerá na sexta-feira, na Rua Pedroso de Morais, em Pinheiros, zona oeste da capital paulista. O número de vagas é limitado e os interessados terão de participar de um sorteio pelo site da emissora na Internet. Basta acessar www.radioeldorado.com.br e clicar no ícone do seminário.