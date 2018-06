Rádio está em nome da irmã e da mãe do tucano

Concedida no governo José Sarney, a Rádio Arco Íris, que detém a propriedade do Land Rover dirigido pelo senador Aécio Neves (PSDB-MG), pertence a Andrea Neves, irmã do senador. Com capital social de R$ 200 mil, a rádio está registrada em nome de Andrea, com 190 mil cotas no valor de R$ 1 mil, e de Inês Maria Neves Faria, mãe do senador, que detém 10 mil cotas no valor de R$ 1 mil. Andrea é diretora da rádio, uma franquia da Jovem Pan FM, que funciona em Belo Horizonte. Andrea detém a emissora há 16 anos. Em 2010, a rádio faturou R$ 5,061 milhões.

Em novembro de 1996, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi autorizada a transferência indireta por meio de portaria do ministério. Quando a outorga foi concedida, faziam parte da sociedade Andrea e três sócios. Em 1996 saíram os dois sócios. O contrato de transferência foi publicado em fevereiro de 1997. Três anos depois, em 1999, a mãe dela entrou na sociedade.

Em julho de 1999 foi feita a primeira renovação da outorga; e a segunda em 2003, no governo Lula. Segundo informações do sistema da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), não consta nenhum débito em nome da rádio.

Em nome da irmã do senador, consta também outra rádio: a Colonial FM Ltda., localizada em São João Del-Rei, cidade natal da família de Aécio. Andrea detém 45 mil cotas, no valor de R$ 45 mil. No quadro societário da emissora, consta também o nome de João Bosco de Castro Teixeira, primeiro diretor executivo da Funrei (atual Universidade Federal de São João del-Rei) e ex-secretário municipal de educação de São João del-Rei de 2004 a 2007.

Carro. Andrea informou ontem que o Land Rover dirigido por Aécio foi adquirido em novembro do ano passado por R$ 340 mil. Por meio de assessores, afirmou que o senador não possui tem carro próprio e o veículo da rádio é utilizado por ela e pela família no Rio e em Belo Horizonte. Em resposta a questionamentos feitos pelo Estado, a irmã de Aécio informou que a nota fiscal de compra do veiculo se encontra à disposição.

No governo de Antonio Anastasia (PSDB), Andrea integra o chamado Grupo Técnico de Comunicação Social da administração estadual - vinculado à Secretaria de Governo - e foi mantida no cargo de presidente do Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas).