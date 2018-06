'Rádio Estadão' promove debate sobre intolerância racial nesta sexta-feira

O enfrentamento da intolerância racial será tema de debate no programa Direto da Redação 1ª Edição, da Rádio Estadão, desta sexta-feira, 18, para marcar o Dia da Consciência Negra, que será comemorado no domingo, 20.

Estarão no estúdio o professor de História da África da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-São Paulo), Amílton Magno Azevedo, e o professor de Sociologia da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM) e autor do livro Executivos Negros: Racismo e Diversidade no Mundo Empresarial, Pedro Jaime.

Os convidados falarão dos avanços na defesa dos direitos dos negros e de casos como o da filha do ator Bruno Gagliasso, vítima de comentários racistas na internet.

O programa Direto da Redação será apresentado pelo jornalista Wellington Carvalho e vai ao ar das 13 horas às 15 horas, de segunda a sexta-feira. A Rádio Estadão é transmitida em FM 92,9, pela internet, em radio.estadao.com.br, ou pelos aplicativos em IOS e Android.