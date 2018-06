Radiologista que atendia traficantes no Rio é preso

São Paulo, 31 - O técnico de radiologia Jorge Sampaio Festivo, de 55 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira, durante a Operação Saúva, desencadeada pela especializada para cumprir mandados de prisão contra traficantes que agem na Baixada Fluminense e na zona norte do Rio, segundo a Polícia Civil.

De acordo com os agentes, Jorge atuava prestando serviços de radiologia para traficantes dentro das comunidades evitando que eles precisassem sair de lá para buscar auxílio médico. Durante as investigações, foi constado que o técnico atendeu o traficante Lúcio Mauro Carneiro dos Passos, o Biscoito, antes de ele ser preso em agosto do ano passado por policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), no Jacarezinho.