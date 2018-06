Rafinha Bastos terá de depor após declarações sobre estupro

SÃO PAULO - O humorista Rafinha Bastos foi intimado a prestar depoimento na próxima terça-feira, 26, no 14º DP de São Paulo, em Pinheiros. Ele será ouvido a respeito de suas declarações sobre estupro, consideradas pelo Ministério Público como apologia ao crime.

O MP havia pedido a abertura de inquérito policial contra Rafinha Bastos com base em afirmações do humorista sobre estupro, tanto em apresentações no Clube de Comédia como em entrevista publicada na revista Rolling Stone, na edição de maio de 2011.

Na matéria, consta que Rafinha teria dito em sua apresentação "Toda mulher que eu vejo na rua reclamando que foi estuprada é feia pra c. (... ) Tá reclamando do quê? Deveria dar graças a Deus. Isso pra você não foi um crime, e sim uma oportunidade."

O responsável pela edição da revista Rolling Stone também será ouvido. Seu depoimento no 14º DP está marcado para esta sexta-feira, 22.