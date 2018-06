Rainha de bateria morre em SP A rainha da bateria da escola de samba Torcida Jovem do Santos, Karen Aline Costa, de 17 anos, morreu anteontem, em São Paulo, vítima de aneurisma cerebral, informou o presidente da agremiação, Cosmo Damião Freitas Cid. "No sábado ela estava a caminho do ensaio, quando teve uma forte dor de cabeça e desmaiou. Uma veia da cabeça estourou e ela entrou em coma", disse Freitas. Karen seria rainha da escola, que disputa o Grupo II da União das Escolas de Samba Paulistanas (Uesp), pela quarta vez. "Este ano vão sair as princesas e as eternas rainhas, mas a faixa da Karen não vai ser passada para ninguém", disse Freitas. "A gente sentiu muito, mas isso nos dá mais garra para ganhar e oferecer o título a ela."