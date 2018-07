Raio cai em enterro, mata um e fere 3 A queda de um raio durante enterro, no final da tarde de anteontem, em Londrina (PR), deixou uma pessoa morta e pelo menos três feridas, uma delas com gravidade. Não chovia no momento do acidente, às 16 horas, mas o céu estava coberto por nuvens carregadas. A descarga elétrica atingiu o grupo que acompanhava o sepultamento de Maria Aparecida Gonçalves Cece, no Cemitério Jardim da Saudade, região norte de Londrina. Maria José da Silva, de 28 anos, teve morte instantânea. Dayane Cristina Kasama, 12, permanecia internada ontem à tarde na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Universitário de Londrina. De acordo com o hospital, seu estado é grave. Ela estava inconsciente e respirava por aparelhos. Já Ana Paula Padilha Fontoura, de 60 anos, estava internada na Santa Casa de Londrina, mas não corria risco de vida. Outra vítima chegou a ser internada no Hospital Universitário, mas foi liberada após atendimento.