Raio mata homem em uma partida de futebol Um homem morreu no fim da manhã de ontem, após ser atingido por um raio, em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, Amilton Rodrigues dos Santos, de 38 anos, recebeu a descarga elétrica durante uma partida de futebol num campo no bairro Vila Menk. Santos chegou a ser levado por colegas a um pronto-socorro municipal, onde morreu. No dia 30, outra pessoa já havia morrido após ter sido atingida por um raio, no interior do Estado. O pedreiro Marcelo Sanchez, de 28 anos, cobria a caixa d?água de uma residência, quando foi atingido, em Bernardino de Campos, na região de Bauru.