Raios danificam mão da estátua do Cristo Redentor no Rio

RIO - Raios produzidos durante a tempestade que atingiu o Rio de Janeiro nesta quinta-feira à noite atingiram a mão direita da estátua do Cristo Redentor, na zona sul do Rio.

Segundo a Paróquia Cristo Redentor, o terceiro dedo da mão direita da estátua foi atingido, danificando a pedra sabão com que o monumento foi feito. Uma placa de mármore com informações históricas também foi alvo dos raios e sofreu danos maiores, segundo a paróquia.

A designer Leticia Xerez, de 27 anos, flagrou o momento em que o Cristo foi atingido pelo raio. Ela conta que havia acabado a luz no bairro do Humaitá, onde vive desde que nasceu, e que decidiu filmar a tempestade pela janela do quarto. "Tive muita sorte de ter visto esse momento. Foi muito especial", disse. Veja vídeo: