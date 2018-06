Raios já mataram 35 pessoas no Brasil em 2009

Trinta e cinco pessoas morreram no Brasil neste ano após serem atingidas por raios, segundo informações do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Segundo o Inpe, São Paulo lidera o número de mortes, com 6 casos, seguido de Ceará e Bahia, com cinco mortes, Minas Gerais e Piauí, com quatro casos, Rio de Janeiro e Santa Catarina, com três mortes, Amazonas, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, com um caso cada um.

As últimas três vítimas foram atingidas na terça-feira, 21, em diferentes cidades do Estado do Ceará: o agricultor Josias Sousa de Lima, de 35 anos, do município de Cariré, a dona de casa Eva Inácio Silva Farias, de 43 anos, de Crato, e o estudantes Johnson Wagner Pereira Rodrigues, de 16 anos, de Catunda.