Raios matam dois homens e ferem outro no interior da Bahia

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida depois de serem atingidos por raios nas cidades de Brumado e Itiúba, no sul baiano. Em Brumado, dois irmãos que trabalhavam na Fazenda Humaitá, na margem da rodovia BA-262, resolveram se abrigar sob uma árvore durante uma pancada de chuva, na tarde terça-feira. Um raio atingiu o local e matou na hora José Cláudio Dias de Oliveira, de 22 anos. Seu irmão, Antônio Carlos, de 19, chegou a ser internado na cidade, mas já teve alta. Em Itiúba, o lavrador Adelino Santos, de 39 anos, foi atingido na tarde de segunda-feira, enquanto tentava tirar a lama que invadiu sua casa durante um temporal, e teve morte instantânea. Na cidade mais prejudicada pelas chuvas na Bahia, Coração de Maria, a 116 quilômetros a oeste de Salvador, voltou a ventar forte e a chover na madrugada desta quarta-feira, 3. Um conjunto de cinco casas em construção foi destruído na tempestade. Ninguém ficou ferido. O governo estadual decretou estado de emergência no município, que tem 250 pessoas desabrigadas. Uma equipe da Defesa Civil do Estado foi deslocada para a cidade.