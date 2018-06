Rajadas de vento destroem casas em Santa Maria, no RS

São Paulo, 16 - Cerca de 30 casas no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tiveram os telhados arrancados pelas fortes rajadas de vento que atingiram a cidade na manhã deste sábado, 16. Segundo informações da Defesa Civil, a velocidade do vento chegou a 104 km/h. Não houve registro de feridos.

Os ventos fortes ocorreram durante toda a manhã. A Defesa Civil do estado está na cidade e providenciou lonas para cobrir as casas destelhadas. Agasalhos também foram distribuídos às famílias. Em Porto Alegre, a Defesa Civil também espera temporais e chuvas fortes para o fim desta tarde.