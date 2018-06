Rapaz agiu em legítima defesa, dizem especialistas

O empresário Pedro Ivo Torres de Souza não está livre de responder pelo homicídio de Robson da Silva Barbosa, que guardava o seu cativeiro na Vila Margarida, periferia de Americana (SP), e que morreu com três machadadas. Apesar de o delegado que atendeu o caso não ter registrado a morte como homicídio, o promotor que for designado poderá considerar que os golpes desferidos foram um meio muito cruel. "Todas as hipóteses devem ser apuradas. A legítima defesa envolve a reação justa a uma opressão imposta à vítima, usando os meios necessários e de forma moderada", afirma o promotor e professor de Direito Roberto Livianu. "É claro que medir a intensidade dessa reação é algo complexo", diz. Para Livianu, as machadadas "chamam a atenção", mas a tese de que ele reagiu em legítima defesa "é bastante plausível". "Mas um promotor, nesse caso, terá de apurar toda a circunstância da ação. Será necessária uma perícia técnica. Não creio que o inquérito será chancelado sem essa apuração." Para o advogado criminalista Luiz Fernando Pacheco, o entendimento do delegado registrado no inquérito foi uma "ação correta". "Mesmo que ele fosse denunciado por homicídio doloso, a tese da defesa não seria outra senão a de legítima defesa. Digo isso sem conhecer o caso profundamente, mas, para mim, ele usou os meios de que dispunha para se libertar da situação", analisa Pacheco. O psiquiatra Paulo César Sampaio, do Conselho de Defesa da Pessoa Humana (Condepe), afirma que a violência dos golpes de machado e até o fato de terem sido três e não apenas um, certeiro, denunciam que o empresário Pedro Ivo Torres de Souza agiu sob intenso stress. "Diria até que ele foi comedido, porque poderia ter assassinado os outros do cativeiro também, em vez de dominá-los", considera Sampaio. Para ele, é difícil a sociedade aceitar a idéia de que, em uma situação extrema, "qualquer pessoa pode se transformar em um assassino". "Aos 21 anos, ele é um jovem que ainda nem formou completamente a sua personalidade. É bom que ele passe por terapia, após viver uma situação como essas", afirma. O psiquiatra diz ainda que o instinto de sobrevivência foi o que moveu o empresário e que, ao reagir, expôs também a própria vida. "Ele não podia errar, em algum momento, pelo pouco que pude me informar a respeito, ele percebeu que aquela era a única chance que tinha de sobreviver. Os vários golpes são justamente o sinal de que ele tentava se livrar. E ele usou o que tinha em mãos. Se fosse uma faca, o outro morreria a facadas", explica o psiquiatra.