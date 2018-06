Rapaz bate a 120 km/h na Marginal e morre Um jovem morreu e outro ficou gravemente ferido em um acidente com um Fiat Stilo na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, no Itaim-Bibi, zona sul de São Paulo . O limite máximo de velocidade na via é de 70 km/h. Após a colisão, o ponteiro do velocímetro estava cravado em 120 km/h. O vendedor Murilo Andrade Sellan, de 23 anos, morreu na hora. Maurício Miranda Sant? Ana, de 27 anos, foi levado para o Hospital das Clínicas (HC). Segundo o HC, o estado da vítima é grave.