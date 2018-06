Rapaz é acusado de empurrar mulher do alto de ponte para roubar celular

PORTO ALEGRE - Um homem de 23 anos é acusado de jogar do alto da ponte uma mulher de 40 anos e, depois, assaltá-la. O caso aconteceu em São Leopoldo, região do Vale dos Sinos (RS), por volta das 18 horas de quarta-feira, 18. O suspeito está preso.

Segundo a polícia, a mulher caminhava sobre uma ponte na Avenida Duque de Caixas, no bairro Rio dos Sinos, quando foi abordada pelo rapaz. Ele a ameaçou e a empurrou. Ainda de acordo com a polícia, a mulher caiu de costas e teve, então, seu celular roubado.

Ela foi socorrida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Centenário, onde permanecia internada em estado estável até as 12 horas desta quinta-feira, 19.

O homem foi preso na manhã desta quinta no município de Portão, a cerca de 15 quilômetros do local do crime, às margens da ERS-240. A polícia informou que ele tem antecedentes criminais por furto, roubo a pedestre e posse de entorpecente.