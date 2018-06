Rapaz é morto com tiro em festa de carnaval O ajudante-geral Johnatan Aparecido Santos, de 19 anos, foi morto com um tiro na nuca durante uma festa de carnaval, na noite de terça-feira, em Araçoiaba da Serra, região de Sorocaba. Ele participava de um evento na região central que reunia cerca de 10 mil foliões. Várias pessoas viram o rapaz cair na frente de uma lanchonete, mas ninguém diz ter ouvido o disparo. Santos foi socorrido por guardas municipais e levado para um pronto-socorro, mas morreu quando recebia atendimento. De acordo com a Polícia Militar, ele teria envolvimento com drogas e pode ter sido morto por vingança.