Rapaz é morto e tio escapa dos tiros por pouco Abordados por dois homens na Av. Cupecê, à altura do número 5.300, na Zona Sul de São Paulo, Sandro Nivaldo da silva, de 21 anos, e seu tio José Carlos Pereira foram alvos de vários tiros. O tio conseguiu fugir ileso, mas o sobrinho foi atingido por vários projéteis e morreu ao ser socorrido no Pronto-Socorro Municipal de Diadema. O fato ocorreu por volta de 1h30 da madrugada de sábado e o inquérito foi instaurado no 98º DP - Jardim Miriam. Além de vítima de tentativa de homicídio, José Carlos é a principal testemunha do assassinato do sobrinho. Familiares temem que os marginais voltem para executá-lo e evitar que sejam denunciados ou reconhecidos por ele. Quanto ao motivo do delito, nada foi apurado.