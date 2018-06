Rapaz é preso com 348 comprimidos de ecstasy Policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) detiveram, no final da noite de quarta-feira, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, na Bela Vista, próximo ao centro da capital, José Alexandre Duarte, de 30 anos, que transportava 348 comprimidos de ecstasy, 50 micropontos de LSD e R$ 579 em notas. Uma das notas, no valor de R$ 50, era falsa. Segundo a polícia, quando o rapaz foi abordado seguia de taxi para a Praça da Sé. Mas, ao perceber que o veículo seria parado pelos policiais, começou a se desfazer de parte da droga, jogando-a pela janela do carro. Os policiais que realizaram o flagrante afirmam que Duarte é DJ, atua em casas noturnas localizadas em áreas nobres da capital e distribui a droga também em festas rave. O caso foi registrado no 05º Distrito Policial, da Aclimação.