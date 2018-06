Rapaz é violentado e morto em Foz Em Foz do Iguaçu (700 km de Curitiba), a polícia encontrou, segunda-feira à noite, o corpo de T.R.W., de 21 anos, morto com um tiro na cabeça após ser violentado. O rapaz teria saído com a irmã, de 13 anos, quando foram abordados por um homem armado que abusou sexualmente dos dois. A garota conseguiu fugir. A estudante M.P.L., de 23 anos, violentada e baleada no fim de semana na Praia dos Amores, no litoral paranaense, pode ficar paraplégica.