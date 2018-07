Rapaz pede para ser preso por ser viciado em drogas Um rapaz se apresentou neste fim de semana a uma delegacia de Jundiaí, no interior de São Paulo, e pediu para ser preso porque é usuário de drogas. Fábio Rodrigues dos Santos, de 23 anos, é ajudante-geral e revelou aos policiais que não conseguia mais conviver com a família por ser viciado em tóxicos e que achava melhor ser detido. Cinquenta papelotes de cocaína entregues no plantão policial estariam em poder de Fábio, que não soube explicar a origem do entorpecente. Segundo o Bom Dia SP, da TV Globo, a polícia afirmou que o jovem inicialmente declarou que adquiriu a cocaína para consumo próprio num morro no Rio de Janeiro. Depois, mudou a versão e disse que teria achado o tóxico. Apesar das versões diferentes para o caso, o rapaz vai responder ao processo em liberdade. Isso porque ele se apresentou espontaneamente à polícia e também devido ao seu estado mental. De acordo com a família, Fábio Rodrigues dos Santos estava fora de casa havia três dias.