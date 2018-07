Rapaz se fere ao tentar lançar explosivo em posto da polícia Um explosivo estourou na mão de Cícero Rodrigo da Silva, de 18 anos, na Rocinha, em São Conrado, na zona sul do Rio. Segundo um telefonema anônimo à Polícia, o acidente ocorreu quando o rapaz tentava lançar o explosivo no Posto de Policiamento Comunitário da favela. Ele foi medicado e preso no Hospital Miguel Couto.