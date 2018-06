RAPOSO: espera por novidades 2009: o complexo de cinema e parte do estacionamento estão fechados. 2010: promessa de novas lojas, salas de cinema e praça de alimentação O shopping que se vê hoje na Rodovia Raposo Tavares não será mais o mesmo a partir de abril de 2010, previsão para o término das obras pelas quais o Raposo está passando. Atualmente, as maiores lojas de seus dois andares são Casas Bahia, Marisa e Reebook Outlet, o que deixa a desejar no quesito consumo. A Centauro, grande loja de artigos esportivos, está entre as novidades para o próximo ano. O Park & Games, com seus jogos eletrônicos e piscina de bolinhas, supre a atual falta do cinema, que está em reforma para ganhar oito salas Stadium. Fundação: 20/5/1996 Área: 45.685m2 Lojas: 120 Salas de cinema: não tem Vagas: 615 Estacionamento: grátis Rod. Raposo Tavares, Km 14,5, Jd. Boa Vista, 3735-0780. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). www.raposo.com.br