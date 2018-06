Raposo Tavares tem 3 km de lentidão em Cotia

Entre as principais estradas que ligam a capital ao litoral e ao interior paulista, apenas a Raposo Tavares apresentava lentidão por volta das 9 horas desta terça-feira, 30. A via estava congestionada do km 39 ao 36, em Cotia, no sentido São Paulo, em decorrência do excesso de veículos. Segundo as Polícias Militar Rodoviária e Rodoviária Federal, não houve acidentes graves nas últimas horas. Veja também: Trânsito nas rodovias do DER Trânsito nas rodovias da Dersa Trânsito na Anchieta e Imigrantes O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 7 por 3, da Operação Descida, desde as 8h40. Assim, as duas pistas da Anchieta e a sul da Imigrantes dão acesso à região da Baixada Santista e a norte da Imigrantes, à capital. Desde a segunda, 29, 48 mil veículos atravessaram o sistema rumo ao litoral, sendo 4.669 deles na última hora. A Ecovias estima que entre 400 e 600 mil veículos desçam para a Baixada durante todo o feriado do ano-novo