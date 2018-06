Rasantes perto de aviões levaram pânico a aeroporto Os rasantes de Kléber Barbosa da Silva pela pista deixaram em pânico os mais de 300 passageiros no terminal do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. ''Houve tumulto, com pessoas gritando, outras se abanando'', disse Sandra Castro. De acordo com relatos de uma passageira e de funcionários do aeroporto, o susto maior foi quando o piloto passou perto de um Airbus A320 da TAM, que taxiava. Após três rasantes e um quase choque com a torre e o Airbus, Silva voou para o Shopping Buriti, depois para o prédio onde morava, até cair no estacionamento do Shopping Flamboyant. Por 1h04, as pistas foram interditadas e o espaço aéreo esteve totalmente fechado. ''O avião passou rente à torre, então vi que outro avião, da FAB, monitorava'', afirmou Victor Senise, funcionário do terminal. O representante da Agência Nacional de Aviação (Anac), Wilson Nogueira da Mota, e o coordenador de operações do aeroporto, Luciano Oliveira, recusaram-se a dar entrevistas sobre o caso.