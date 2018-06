Reaberto acesso à IV Centenário Em cumprimento a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) fará a partir de hoje mudanças nas ruas próximas ao Parque do Ibirapuera. O acesso à Avenida IV Centenário, feito pela Avenida Pedro Álvares Cabral, será restabelecido. Outra mudança é a de um trecho da Rua Pedro de Toledo, que voltará a ter sentido duplo. A ação foi movida em julho do ano passado, a pedido dos moradores do Jardim Lusitânia. Eles alegavam que o bairro havia ficado isolado após as mudanças viárias. Agora, o trecho volta a servir como rota de fuga da Avenida Ibirapuera em horários de pico. A CET colocou faixas na região para informar os motoristas e pedestres sobre as alterações.