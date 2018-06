Reage, pizzaiolo!

Falta aos milhares de brasileiros especializados no preparo de pizzas uma associação profissional que zele pela imagem da categoria. Como já fazem, aliás, entidades de classe como a das enfermeiras e a das secretárias, também. Mexe com elas só pra ver: qualquer insinuação de vida fácil no ambiente de trabalho rende boas indenizações ao orgulho corporativo ferido dessa gente. Da maneira como os pizzaiolos se deixam maltratar na mídia, francamente, nem as louras apanham caladas desse jeito. A gritaria dos senadores de oposição chamados por Lula de "bons pizzaiolos" é o cúmulo da humilhação. Nenhum burro fica chateado quando a torcida lembra dele para xingar o técnico do seu time, mas pizzaiolo é gente, caramba, precisa ver se não se importa de servir de palavrão, "uma expressão italiana para dizer que esta casa não vale nada", na tradução polida de Cristovam Buarque. Teve senador que reagiu um tom acima: "Pizzaiolo é a mãe!" Imagina a situação de quem ganha a vida honestamente fazendo pizza. PROCURA-SE Por onde anda a franco-colombiana Ingrid Betancourt? Será que está de quarentena? Nem no tempo em que viveu em cativeiro na selva tínhamos tão pouca notícia dela. VIDA NADA FÁCIL O empresário Oscar Maroni está preso em regime de rodízio. Semana sim, semana não ele vai em cana. Repara só! CPI do Caminha A denúncia é do novo presidente do Conselho de Ética do Senado, Paulo Duque: "Pero Vaz de Caminha pediu emprego para um primo!" E, cá pra nós, escrevia muito pior que o Sarney. Bem que o pai avisou. Em defesa da classe política, é bom lembrar que o filho de Sarney indiciado por lavagem de dinheiro, tráfico de influência e formação de quadrilha é empresário. Santos da garotada Esses torcedores do Santos que jogam pipocas nos garotos da Vila devem ser devotos de São Cosme e São Damião, né não? Crise? Isso lá era hora para William Bonner e Fátima Bernardes saírem de férias?! Só se fala disso nas reuniões de pauta do Jornal Nacional. Que crise? Romário reclama de barriga cheia! Nos EUA, o número de divórcios está caindo por falta de grana para pagar pensão alimentícia. 40 anos depois... A lua é um dos poucos lugares onde o homem pisou e não fez nenhuma grande lambança. Pelo menos não que a gente saiba, né? Bolão pop A bolsa de apostas de Londres já está aceitando palpites para a data do enterro de Michael Jackson.