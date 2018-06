Rebelião com reféns já dura mais de 24 horas no Mato Grosso Dois agentes penitenciários são mantidos reféns por 170 presos que estão rebelados na Penitenciária "PM Zuzi Alves da Silva", situada na cidade de Água Boa, região nordeste de Mato Grosso, a 720 quilômetros de Cuiabá, desde as 10 horas de quinta-feira, 4. A Tropa de Choque da Polícia Militar e soldados do Corpo de Bombeiros estão no local. Os detentos querem transferência para unidades mais próximas de Cuiabá e a substituição do diretor do presídio. Segundo informações do 5º Comando Regional da Policia Militar de Barra do Garças, que tem jurisdição em Água boa, as demais alas estão isoladas e a situação sob controle. As mesmas informações dão conta de que o superintendente do Sistema Penitencial de Mato Grosso, Domingos Sávio Grosso, é quem vai coordenar as negociações a partir da tarde, quando chegar ao local.