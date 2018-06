Rebelião de presos em Uraí, no Paraná, termina com um morto

Após mais de nove horas de negociação, terminou a rebelião na Cadeia de Uraí, região norte do Paraná, a cerca de 60 quilômetros de Londrina. Um preso foi morto e duas pessoas foram feitas reféns.

Um detento de 19 anos acabou morto na troca de tiros com a polícia durante a tentativa de fuga que precedeu a rebelião. Outro preso rebelado, que era o líder do motim, também levou um tiro no braço. Ele se entregou para a polícia e liberou os dois reféns. Um deles, um investigador de polícia, levou um tiro na mão e teve que ser medicado na Santa Casa local.