Rebelião de presos interdita carceragem no Paraná e deixa dois feridos

SÃO PAULO - Uma rebelião de presos deixou dois feridos, e a carceragem onde estavam interditada na noite deste domingo, 29, em Ivaiporã, cidade localizada a 276 quilômetros de Curitiba. De acordo com a polícia, houve uma tentativa de fuga, e dois presos que foram feitos reféns tiveram ferimentos leves.

Os presos reivindicavam por causa da superlotação do Setor de Carceragem da Delegacia de Ivaiporã. "Os presos montaram barricadas em frente à carceragem para impedir a entrada de polícias militares", disse o delegado Antonio Cardozo. A carceragem tem capacidade para 40 presos, mas 170 detentos ocupavam o local.

Os sistema hidráulico foi destruído, e portas das celas foram arrancadas. Um dos reféns teve uma lesão na orelha. Medicado no Hospital Municipal, ele foi liberado cerca de uma hora depois. Quinze presos foram transferidos para a Penitenciária de Apucarana (PR). O delegado aguarda, até o fim da tarde desta segunda-feira, 30, orientações da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Justiça do Paraná sobre a transferência do restante de presos, que foram acomodados no pátio da carceragem.