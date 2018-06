Rebelião deixa pelo menos um morto em Itaquaquecetuba Uma grande rebelião está acontecendo na Cadeia Pública de Itaquaquecetuba, município da Grande São Paulo. Os amotinados colocaram fogo em colchões e a situação está fora de controle. De acordo com as primeiras informações, fornecidas pela assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Segurança Pública, já há pelo menos um preso morto dentro do presídio. A cadeia fica na Avenida Emancipação, no centro de Itaquaquecetuba.