Rebelião em Bangu já dura mais de 14 horas Já dura mais de 12 horas a rebelião dos cerca de 400 detentos na Penitenciária Esmeraldino Bandeira, no Complexo de Bangu, no Rio de Janeiro. Os presos tentaram fugir ontem pela porta da frente, por volta das 18h, mas foram impedidos. Eles então renderam seis agentes penitenciários e foram para o interior da prisão, armados de pistolas e revólveres. Dentro da penitenciária, que está cercada pela Polícia Militar, está uma comissão da Secretaria de Administração Penitenciária que negocia com os rebelados a libertação dos reféns. Um deles foi baleado na perna. Segundo o Bom Dia Brasil, da TV Globo, esta é a quarta rebelião na penitenciária somente este ano.