Rebelião em cadeia deixa 2 presos mortos Dois detentos foram assassinados na noite de sábado no Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, região metropolitana do Recife. Wellington Batista do Nascimento, de 27 anos, e Wellington Benedito da Silva Ferreira, de 25, foram espancados e esfaqueados por outros presos. Construído para abrigar 311 presos, o Cotel tem 1.020 detentos. Em novembro, o sistema prisional de Pernambuco teve quatro motins em uma semana.