Rebelião em DP de Curitiba deixa dois mortos Uma rebelião no 7º Distrito Policial de Curitiba, no bairro do Boqueirão, durante a madrugada de hoje, resultou na morte de dois presos e ferimentos em outros seis. Os presos condenados pediam remoção para penitenciárias do Estado. Havia 99 detentos do distrito.