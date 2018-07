Rebelião em Minas já dura 48 horas Já dura mais de 48 horas a rebelião na Penitenciária de Segurança Máxima Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Mais um pavilhão foi tomado pelos detentos nesta quinta-feira, informou a Globo News. Por volta das 18h de ontem, os detentos do Pavilhão 10 se rebelaram fazendo novos reféns. Isso aconteceu pouco depois dos 103 amotinados do Pavilhão 2 concordarem em encerrar a rebelião, que começou na manhã desta quarta-feira. Para tentar conter os presos a polícia invadiu o pavilhão usando bombas de efeito moral e balas de borracha. Sete pessoas ficaram feridas, entre elas quatro agentes penitenciários e três presos. As 21H30 as negociações foram novamente interrompidas, sem nenhum acordo, e devem recomeçar nesta manhã.